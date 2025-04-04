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Чиновник администрации Холмогорского округа хапал не по-детски

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки, в отношении бывшего муниципального служащего. Он обвиняется  по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, проведенного отделом СКР, установлено, что обвиняемый с декабря 2010 года по декабрь 2024 года, занимая руководящую должность в органах местного самоуправления, под видом выплаты себе премий, используя свое служебное положение, присвоил принадлежащие местной администрации денежные средства в сумме более 1 млн рублей.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.

 

13 май 08:53 | : Скандалы

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