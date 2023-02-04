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В Архангельской области начальница почты присваивала деньги пенсионеров

Заместителем Приморского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника почтового отделения в пос. Уемский. Она обвиняется  в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что 38-летняя обвиняемая, являясь руководителем почтового отделения и используя служебное положение,  в июне 2021 года присвоила пенсионные денежные средства трех жителей Приморского района путем внесения заведомо ложной информации в компьютерную программу о получении ими пенсии.

Обвиняемая признала свою вину. 

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

06 февраль 08:59 | : Скандалы

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