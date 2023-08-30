В Яренской ЦРБ выявлен лаборант-хапуга

В прокуратуре Ленского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лаборанта ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ», обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Установлено, что 68-летняя обвиняемая, обладая административно-хозяйственными функциями, с октября 2022 г. по май 2023 г. присвоила и обратила в свою собственность денежные средства, вырученные от реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, принадлежащих ГУП АО «Фармация», на общую сумму свыше 45 тысяч рублей, которые в дальнейшем потратила на личные нужды.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала в полном объеме, частично возместила причиненный ущерб.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой оставшейся части присвоенных денежных средств.

Уголовное дело направлено в Вилегодский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.