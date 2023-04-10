Главбух "Сура-хлеб" из Пинеги присвоила более 3 млн рублей

Прокурором Пинежского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы с. Сура, обвиняемой по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что бывший главный бухгалтер ООО «Сура-хлеб» в период с июня 2018 г. по август 2022 г., из корыстных побуждений, путем бухгалтерских махинаций, систематически присваивала себе денежные средства, принадлежащие предприятию, чем причинила материальный ущерб юридическому лицу на сумму 3,3 млн. рублей.

Уголовное дело будет направлено в Пинежский районный суд для рассмотрения по существу.

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ является тяжким, наказание за него предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.