В онежском поселке Поньга продолжается мусорный коллапс. Власть спит

В июле мы уже рассказывали о проблемах при эксплуатации сельской свалки в посёлке Поньга Онежского округа. Сюда свозятся ТКО с левобережья Онеги, где проживает около 1000 человек.



Сейчас в Народный фронт пришло новое видео от жителей. Картина красноречивая, ведь ситуация совсем не изменилась.



Здесь по-прежнему сломан шлагбаум, дезинфекционная ванна не используется, радиационный контроль не осуществляется, весов тоже нет, поэтому учёт отходов не ведётся, а вместо приёмщика мусора – пустая коморка с битыми стёклами.



Несмотря на наше обращение к властям округа, свалка до сих пор находится в открытом доступе, а это – грубейшее нарушение законодательства об отходах и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.



Народный фронт направил запрос в Росприроднадзор. Общественники требуют наказать должностных лиц МБУ “Благоустройство” и администрации Онежского округа, допустивших экологический беспредел.