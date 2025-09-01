Вверх
В онежском поселке Поньга продолжается мусорный коллапс. Власть спит

В июле мы уже рассказывали о проблемах при эксплуатации сельской свалки в посёлке Поньга Онежского округа. Сюда свозятся ТКО с левобережья Онеги, где проживает около 1000 человек.

Сейчас в Народный фронт пришло новое видео от жителей. Картина красноречивая, ведь ситуация совсем не изменилась.

Здесь по-прежнему сломан шлагбаум, дезинфекционная ванна не используется, радиационный контроль не осуществляется, весов тоже нет, поэтому учёт отходов не ведётся, а вместо приёмщика мусора – пустая коморка с битыми стёклами.

Несмотря на наше обращение к властям округа, свалка до сих пор находится в открытом доступе, а это – грубейшее нарушение законодательства об отходах и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Народный фронт направил запрос в Росприроднадзор. Общественники требуют наказать должностных лиц МБУ “Благоустройство” и администрации Онежского округа, допустивших экологический беспредел.

24 сентябрь 15:01 | : Скандалы

