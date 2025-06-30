В Виноградовском округе лесная речка стала мусоросборником

В Народный фронт пришло видео от жительницы Виноградовского округа, где в течение многих лет местный предприниматель загрязняет лесную речку Пянда.

Каждый год в водоем сваливаются остатки от укрепления лесной дороги между деревнями Верхнее и Нижнее Чажестрово, которой предприниматель активно пользуется для вывоза леса.

Местные жители неоднократно обращались в администрацию с требованием очистить реку, но ничего не меняется – дно Пянды превращается в деревянные мостовые.

Народный фронт обратился к главе Виноградовского округа с требованием ликвидировать свалы пиломатериалов в реке и в прокуратуру региона с просьбой провести проверку и принять меры к виновнику экологического беспредела.