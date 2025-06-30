Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Виноградовском округе лесная речка стала мусоросборником

В Народный фронт пришло видео от жительницы Виноградовского округа, где в течение многих лет местный предприниматель загрязняет лесную речку Пянда.

Каждый год в водоем сваливаются остатки от укрепления лесной дороги между деревнями Верхнее и Нижнее Чажестрово, которой предприниматель активно пользуется для вывоза леса.

Местные жители неоднократно обращались в администрацию с требованием очистить реку, но ничего не меняется – дно Пянды превращается в деревянные мостовые.

Народный фронт обратился к главе Виноградовского округа с требованием ликвидировать свалы пиломатериалов в реке и в прокуратуру региона с просьбой провести проверку и принять меры к виновнику экологического беспредела.

 

 

20 август 08:00 | : Скандалы

Главные новости


​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени
Месяц зарев

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (246)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20