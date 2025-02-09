Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Новодвинске строительным мусором завалили теплотрассу

В Народный фронт обратились жители города бумажников с жалобой на свалку, образовавшуюся рядом со строительной площадкой дома на перекрёстке улиц Советская и Южная.

Застройщик особо не напрягается и весь мусор и грязный снег сваливает прямо рядом с забором, огораживающим строительство. Жители близлежащих многоквартирных домов, где проживает более 500 человек, пробовали убедить собственника стройки вывозить мусор, но их просьбы он проигнорировал.

Мусорная гора растет ежедневно и уже завалила теплотрассу. Нарушаются экологические нормы, ведь все отходы должны быть вывезены на специальные полигоны.

Народный фронт обратился в прокуратуру Новодвинска и мэрию города с требованием обязать застройщика соблюдать нормы природоохранного законодательства.

25 февраль 09:57 | : Скандалы

Главные новости


Дисбат и прочие неприятности. Глава из повести «Гвардии Черток»
Изгоняющие мусор. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (340)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20