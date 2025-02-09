В Новодвинске строительным мусором завалили теплотрассу

В Народный фронт обратились жители города бумажников с жалобой на свалку, образовавшуюся рядом со строительной площадкой дома на перекрёстке улиц Советская и Южная.



Застройщик особо не напрягается и весь мусор и грязный снег сваливает прямо рядом с забором, огораживающим строительство. Жители близлежащих многоквартирных домов, где проживает более 500 человек, пробовали убедить собственника стройки вывозить мусор, но их просьбы он проигнорировал.



Мусорная гора растет ежедневно и уже завалила теплотрассу. Нарушаются экологические нормы, ведь все отходы должны быть вывезены на специальные полигоны.



Народный фронт обратился в прокуратуру Новодвинска и мэрию города с требованием обязать застройщика соблюдать нормы природоохранного законодательства.