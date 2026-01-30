В Поморье отчим привлек несовершеннолетнего пасынка к пьянству

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 39-летнего жителя Ленинградской области

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Установлено, что гражданин, проживая совместно с несовершеннолетним, начиная с 31.12.2024 по 28.09.2025, используя свой авторитет и доверие к ребенку, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно умышленно передавал подростку для совместного употребления алкогольные и спиртосодержащие напитки.

Вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства ежемесячно.

