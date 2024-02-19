Папа погибщего от ореха ребенка из Плесецка получил полгода исправработ

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 30-летнего жителя Плесецкого муниципального округа Архангельской области виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что осужденный, являясь отцом двоих малолетних детей, 03.01.2024 в вечернее время неоднократно разрешал брать своему сыну со стола не размельчённые ядра грецкого ореха, убегать с ними в другую комнату и употреблять их в пищу без контроля со стороны взрослых лиц. В результате произошло попадание не размельчённого ядра грецкого ореха в дыхательные пути сына и последующее наступление смерти мальчика.

Вину в совершении инкриминируемого преступления осужденный признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно.