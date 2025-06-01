В Коноше любитель поддать за рулем доездился до принудительных работ и конфискации

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 28-летнего жителя Коношского района виновным по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортным средством и подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение), а также по ч. 2

ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина, имея судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также подвергнутый административному наказанию и лишенный права управления транспортным средством, 08.02.2025 вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль принадлежащего ему автомобиля марки «ВАЗ 21123».

При производстве предварительного расследования и в судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 6 месяцев.

Принадлежащий осужденному автомобиль конфискован.