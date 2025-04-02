Вонь несусветная. Юго-восток Архангельской области утопает в сточных водах

Это село Ильинско-Подомское. Не глухая деревня, а райцентр Вилегодского округа. Жители, а их тут почти 3000 человек, поголовно – в резиновых сапогах. По-другому утонешь и измажешься, ведь очистные здесь не работают минимум 20 лет.



Фекальные стоки от частных домов и выгребных ям стекают не только в реку Виледь, но и в ключевой ручей. Вода для хозяйственных нужд пахнет, как скотный двор, а какие тут витают “ароматы”!



Канализация топит жилой сектор, участки под ИЖС для многодетных семей, поля для посадок, огороды, хозяйства и бани. Вонь стоит несусветная, а просвета нет. Люди неоднократно жаловались в местную и окружную администрацию, полицию, областной минлеспром и Роспотребнадзор, но в ответ – лишь отписки.



Народный фронт обратился в надзорные органы. Просит обязать чиновников отремонтировать КОСы райцентра и оценить ущерб, нанесённый окружающей среде.