Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вонь несусветная. Юго-восток Архангельской области утопает в сточных водах

Это село Ильинско-Подомское. Не глухая деревня, а райцентр Вилегодского округа. Жители, а их тут почти 3000 человек, поголовно – в резиновых сапогах. По-другому утонешь и измажешься, ведь очистные здесь не работают минимум 20 лет.

Фекальные стоки от частных домов и выгребных ям стекают не только в реку Виледь, но и в ключевой ручей. Вода для хозяйственных нужд пахнет, как скотный двор, а какие тут витают “ароматы”!

Канализация топит жилой сектор, участки под ИЖС для многодетных семей, поля для посадок, огороды, хозяйства и бани. Вонь стоит несусветная, а просвета нет. Люди неоднократно жаловались в местную и окружную администрацию, полицию, областной минлеспром и Роспотребнадзор, но в ответ – лишь отписки.

Народный фронт обратился в надзорные органы. Просит обязать чиновников отремонтировать КОСы райцентра и оценить ущерб, нанесённый окружающей среде. 

14 май 11:27 | : Скандалы

Главные новости


Эх, дороги...
Медаль за НАДЕЖДУ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (143)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20