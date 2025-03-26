В Вилегодском округе несанкционированные свалки мусора плодятся как кролики

В Народный фронт поступил сигнал от жителей Вилегодского округа о том, что кладбище в райцентре завалено отходами: венками, пластиковыми цветами и другой похоронной атрибутикой. Более подробно о свально-мусорном грехе местных властей читайте здесь.



Общественники обратились в областную прокуратуру. Администрация среагировала и вывезла мусор. Но не на легитимный полигон, а на свалку без лицензии. А чтобы новые залежи было не видно, кладбищенский мусор засыпали опилками.



По данному нарушению природоохранного законодательства Народный фронт вновь обратился в надзорные органы. Требует принять меры и наказать виновных.