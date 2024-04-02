Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе люди задыхаются от работы местной пилорамы

В Народный фронт пришло видеообращение (см. внизу) от жителей МО "Аргуновское" Вельского района, население которого превышает 1000 человек.

 Северяне не могут дышать из-за сжигания отходов древесины на местной пилораме. Прошлый собственник лесопилки на жалобы реагировал, новый – игнорирует. Обращения к участковому и главе поселения результата не дают.

 По словам заявителей, пилорама работает почти беспрерывно, окутывая столбами дыма сразу несколько близлежащих населенных пунктов. Из-за задымления домов их обитатели не могут открывать окна, сушить белье и долго находиться на улице.

 Больше всего страдают астматики, дети и пенсионеры. Им и в обычное время трудно дышать, а здесь – беспросветная пелена из вредного дыма.

 Народный фронт направил запрос в областную прокуратуру с требованием привлечь владельца пилорамы к ответственности и заставить его соблюдать природоохранное законодательство.

22 апрель 17:39 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Жить сейчас. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Финский суицид: контуры национального предательства

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (266)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20