В Вельском районе люди задыхаются от работы местной пилорамы

В Народный фронт пришло видеообращение (см. внизу) от жителей МО "Аргуновское" Вельского района, население которого превышает 1000 человек.



Северяне не могут дышать из-за сжигания отходов древесины на местной пилораме. Прошлый собственник лесопилки на жалобы реагировал, новый – игнорирует. Обращения к участковому и главе поселения результата не дают.



По словам заявителей, пилорама работает почти беспрерывно, окутывая столбами дыма сразу несколько близлежащих населенных пунктов. Из-за задымления домов их обитатели не могут открывать окна, сушить белье и долго находиться на улице.



Больше всего страдают астматики, дети и пенсионеры. Им и в обычное время трудно дышать, а здесь – беспросветная пелена из вредного дыма.



Народный фронт направил запрос в областную прокуратуру с требованием привлечь владельца пилорамы к ответственности и заставить его соблюдать природоохранное законодательство.