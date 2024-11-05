Одна из улиц Архангельска стала убийцей для автомашин

Прощай, подвеска – говорят водители, выехавшие на разбитую дорогу в Архангельске, где уже повреждено тридцать машин и два городских автобуса.



И это только за осень. И только в одном СНТ.



Сожжённые сцепления, оторванные колёса, залитые водой двигатели. Уже пять лет в межсезонье на улице Дачной от Окружного шоссе до реки Юрас – не дорога, а направление. Тротуаров нет. Есть ухабы, остроугольные ямы, провалы до 35 сантиметров, а сверху – море грязной жижи, ведь обочины не расчищены, а дренажные канавы не сделаны.



Из-за убитой дороги каждую весну и осень здесь страдает минимум 10 тысяч человек, а летом – и того больше! Это жители и дачники СНТ "Ильма", "Сиверко", "Исток", "Ягодник", "Малинки", население военного городка и работники местных предприятий. Ситуацию усугубляют фуры, вывозящие бетон с завода ЖБИ и материалы с мебельной фабрики.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности чиновников мэрии Архангельска и навести порядок на муниципальной дороге.