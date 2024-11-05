Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Одна из улиц Архангельска стала убийцей для автомашин

Прощай, подвеска – говорят водители, выехавшие на разбитую дорогу в Архангельске, где уже повреждено тридцать машин и два городских автобуса.

 И это только за осень. И только в одном СНТ.

 Сожжённые сцепления, оторванные колёса, залитые водой двигатели. Уже пять лет в межсезонье на улице Дачной от Окружного шоссе до реки Юрас – не дорога, а направление. Тротуаров нет. Есть ухабы, остроугольные ямы, провалы до 35 сантиметров, а сверху – море грязной жижи, ведь обочины не расчищены, а дренажные канавы не сделаны.

 Из-за убитой дороги каждую весну и осень здесь страдает минимум 10 тысяч человек, а летом – и того больше! Это жители и дачники СНТ "Ильма", "Сиверко", "Исток", "Ягодник", "Малинки", население военного городка и работники местных предприятий. Ситуацию усугубляют фуры, вывозящие бетон с завода ЖБИ и материалы с мебельной фабрики.

 Народный фронт обратился в областную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности чиновников мэрии Архангельска и навести порядок на муниципальной дороге.

28 ноябрь 17:38 | : Скандалы

Главные новости


Что нам ждать от Arctic open?
Музыка в жизни Ломоносова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (392)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20