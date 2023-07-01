В Виноградовском районе обделили медучреждения спецоборудованием

Прокуратурой Виноградовского района проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан.

Установлено, что оснащение двух амбулаторий и пяти фельдшерско-акушерских пунктов, двух отделений, одиннадцати кабинетов поликлинического отделения ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница» не соответствует установленным стандартам.

С целью защиты интересов неопределенного круга лиц на квалифицированное оказание первичной медико-санитарной помощи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о понуждении больницы оснастить свои структурные подразделения недостающим медицинским оборудованием.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил исковые требования.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.