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В Виноградовском районе обделили медучреждения спецоборудованием

Прокуратурой Виноградовского района проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан.

 Установлено, что оснащение двух амбулаторий и пяти фельдшерско-акушерских пунктов, двух отделений, одиннадцати кабинетов поликлинического отделения ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница» не соответствует установленным стандартам.

С целью защиты интересов неопределенного круга лиц на квалифицированное оказание первичной медико-санитарной помощи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о понуждении больницы оснастить свои структурные подразделения недостающим медицинским оборудованием.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил исковые требования. 

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

11 сентябрь 12:46 | : Скандалы

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