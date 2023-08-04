Прокурор наказал Няндомскую ЦРБ за вольный режим работы

Прокурор Няндомского района Архангельской области в судебном порядке обязал государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» (далее – учреждение) обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в образовательных учреждениях.

Установлено, что на территории района режимы работы трёх медицинских кабинетов не совпадали с режимами работы образовательных организаций.

Признав, что такой график работы нарушает право учащихся на сохранение и укрепление здоровья во время образовательного процесса, Няндомский районный суд Архангельской области по иску прокурора этого же района обязал учреждение здравоохранения их устранить.

В срок до 01.09.2023 учреждение должно обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в течение всего образовательного процесса в соответствии с утвержденным графиком работы в образовательных учреждениях.

Не согласившись с судебным актом, учреждение и министерство здравоохранения Архангельской области воспользовались правом на его обжалование, указав, что в случае необходимости медицинская помощь несовершеннолетним может быть оказана непосредственно в медицинской организации.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.