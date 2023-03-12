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Виноградовская ЦРБ оставила детсадовцев и школьников без медицинской помощи

Прокуратура Виноградовского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. Оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним обучающимся должно быть организовано в течение всего образовательного процесса в соответствии с утвержденным графиком работы учреждений образования.

Вместе с тем время работы медицинского персонала, а именно постоянное присутствие работника ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ», и время учебного процесса в детских садах № 1 «Родничок», № 6 «Березка», № 8 «Искорка», «Катюша» МБОУ «Березниковская средняя школа имени Героя Советского союза Коробова В.К.» и МБОУ «Сельменьгская средняя школа», детском саду № 27 «Теремок»  не совпадают.

Несоблюдение указанных норм законодательства нарушает право детей на получение качественной и своевременной медицинской помощи.

В этой связи прокурор района в суд направил иск о понуждении ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ» организовать оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним воспитанникам и обучающимся в течение всего образовательного процесса в соответствии с утвержденными графиками работы образовательных организаций

19 апрель 11:04 | : Скандалы

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