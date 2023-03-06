Плесецкая ЦРБ держала ФАПы на голодном пайке в части поставок лекарств

Органами прокуратуры области выявлены нарушения в ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» в части неоснащения трех фельдшерско-акушерских пунктов Плесецкого района медицинскими изделиями – кислородными ингаляторами, портативными экспресс-анализаторами уровня холестерина в крови и иными. Также выявлено нахождение 40 лекарственных средств с истекшим сроком годности без помещения их для хранения в специально выделенную и обозначенную (карантинную) зону.

В целях устранения нарушений закона прокурором Плесецкого района главному врачу медицинского учреждения внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, учреждением приняты меры к оснащению фельдшерско-акушерских пунктов медицинскими изделиями. Лекарственные препараты с истекшим сроком годности изъяты из оборота, помещены в карантинную зону с последующей утилизацией.

Ввиду нарушений лицензионных требований по соблюдению стандарта оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий для оказания качественной медицинской помощи, а также по осуществлению контроля за соблюдением сроков годности лекарственных препаратов прокурором Плесецкого района в отношении главного врача учреждения здравоохранения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.

Окончательное устранение нарушений остается на контроле органов прокуратуры.