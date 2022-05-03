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Ильинской ЦРБ поставили на вид за нечуткость к здоровью учащихся

Прокуратурой Вилегодского района по результатам проверки исполнения законодательства, регулирующего порядок организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении - муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ильинская средняя общеобразовательная школа» выявлены нарушения закона.

Установлено, что между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» и муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Ильинская средняя общеобразовательная школа» заключен и действует договор о сотрудничестве по оказанию услуг медицинского обслуживания.

Как показала проверка, время работы медицинского персонала, а именно постоянное присутствие работника ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ» и время учебного процесса образовательного учреждения не совпадают.

Таким образом, нахождение медицинского работника в период всего образовательного процесса в школе не обеспечено.

В этой связи прокурор обратился в суд в целях восстановления прав несовершеннолетних.

Решением суда  заявленные прокурором требования удовлетворены, на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» возложена обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу организовать оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним обучающимся в течение всего образовательного процесса в соответствии с утверждённым графиком работы школы.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

11 август 11:06 | : Скандалы

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