Ильинской ЦРБ поставили на вид за нечуткость к здоровью учащихся

Прокуратурой Вилегодского района по результатам проверки исполнения законодательства, регулирующего порядок организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении - муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ильинская средняя общеобразовательная школа» выявлены нарушения закона.
Установлено, что между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» и муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Ильинская средняя общеобразовательная школа» заключен и действует договор о сотрудничестве по оказанию услуг медицинского обслуживания.
Как показала проверка, время работы медицинского персонала, а именно постоянное присутствие работника ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ» и время учебного процесса образовательного учреждения не совпадают.
Таким образом, нахождение медицинского работника в период всего образовательного процесса в школе не обеспечено.
В этой связи прокурор обратился в суд в целях восстановления прав несовершеннолетних.
Решением суда заявленные прокурором требования удовлетворены, на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» возложена обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу организовать оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним обучающимся в течение всего образовательного процесса в соответствии с утверждённым графиком работы школы.
Решение суда не вступило в законную силу.