«Ангелы фронта» из Архангельска передали дроны десантникам и мотострелкам

Ударные квадрокоптеры «ОсА-105», производство которых организовано волонтерами в Архангельске переданы военнослужащим, выполняющим боевые задачи в Донецкой народной республике и Запорожской области.

В время гуманитарной миссии волонтерского движения «Ангелы фронта» в зоне специальной военной операции ударный дрон ОсА-105 передали для бойцов 76-й воздушно-десантной дивизии.

- Выражаем огромную благодарность за организацию сбора на данный FPV-дрон Владимиру Тишинскому. И большое спасибо за быструю доставку «Ангелам фронта». Слава России, слава ВДВ! Победа будет за нами! – поблагодарили десантники.

Для бойцов-дальневосточников из 127-й мотострелковой дивизии у «Ангелов фронта» тоже были очень нужные грузы. Партия беспилотников, собранных в Архангельске, была передана волонтерам из Якутии. Их опорный пункт находится в столице Донбасса.

- С самого начала СВО, мы в Якутии стали организовывать мощную поддержку наших сыновей, сыновей нашей родины, которые пошли выполнять свой долг. Будем до конца с ними, с нашими родными ребятами. У нас ежедневные поездки на фронт. Опорный пункт здесь, в Донецке, и отсюда развозим гуманитарную помощь, отрабатываем заявки бойцов, доставляем необходимую технику. Работа ведётся большая, - рассказала руководитель волонтерского движения «Зов Севера» Раиса Кириллова. И сообщила, что дроны из Архангельска сразу будут оправлены в 143-й гвардейский мотострелковый полк.

Теплая встреча волонтеров с Крайнего Севера прошла у храма иконы Божией Матери «Всецарица», с приходом которого «Ангелов фронта» связывает давняя дружба. По уже сложившейся традиции в храме поставили свечи. За упокой души всех отдавших жизнь за Родину и погибших в результате террористических атак украинского режима.

- Мы встретились с нашими братьями и сестрами из Якутии, и почувствовали огромное тепло их сердец. Мы с севера, из Поморья, и они с севера. И сейчас здесь мы делаем вместе одно большое общее дело. Также как и наши ребята плечом к плечу сражаются с врагом на фронте. Будем сотрудничать, будем помогать нашим бойцам, - отметил руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский.

А дроны из Архангельска в тот же день были доставлены на передовую, на Запорожское направление, где наши войска продолжают с боями продвигаться вперед – на запад!