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"Ангелы фронта" передали бойцам из Поморья еще один автомобиль

В ходе специальной военной операции уроженцы Поморья выполняют боевые задачи практически на всех участках линии боевого соприкосновения: от южных районов Курской области и до Херсона. 

 Сейчас в новых регионах России работает гуманитарная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта», которая доставляет адресные посылки в части где воюют северяне.  

На Запорожском фронте постоянная угроза с воздуха со стороны западного берега Днепра требует максимального уровня маскировки. Поэтому участники движения «Ангелы фронта» передали очередной автомобиль с ласковым именем «Любаша» бойцам 80-й мотострелковой арктической бригады под покровом ночи. Волонтер Иван Сидельников подробно объяснил особенности работы отремонтированного двигателя, а руководитель миссии Алексей Осмоловский вручил военнослужащим ключи.

 - Пусть она послужит на благо вашей команде, вашей бригаде, - отметил Алексей.

 - Хочу выразить благодарность «Ангелам фронта» за эту «Любашу» - она будет спасать жизни людей. Также хочу поблагодарить жителей Архангельской области за поддержку. Спасибо большое, - сказал боец с позывным «Мося».

 Эта ГАЗель прошла более трех тысяч километров от Белого моря до Черного. Но она, благодаря «Ангелам фронта» еще долго прослужит нашим бойцам на Днепровском фронте. 


 

 

 

 

23 январь 08:00 | : Политика

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