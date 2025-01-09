"Ангелы фронта" передали бойцам из Поморья еще один автомобиль

В ходе специальной военной операции уроженцы Поморья выполняют боевые задачи практически на всех участках линии боевого соприкосновения: от южных районов Курской области и до Херсона.

Сейчас в новых регионах России работает гуманитарная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта», которая доставляет адресные посылки в части где воюют северяне.

На Запорожском фронте постоянная угроза с воздуха со стороны западного берега Днепра требует максимального уровня маскировки. Поэтому участники движения «Ангелы фронта» передали очередной автомобиль с ласковым именем «Любаша» бойцам 80-й мотострелковой арктической бригады под покровом ночи. Волонтер Иван Сидельников подробно объяснил особенности работы отремонтированного двигателя, а руководитель миссии Алексей Осмоловский вручил военнослужащим ключи.

- Пусть она послужит на благо вашей команде, вашей бригаде, - отметил Алексей.

- Хочу выразить благодарность «Ангелам фронта» за эту «Любашу» - она будет спасать жизни людей. Также хочу поблагодарить жителей Архангельской области за поддержку. Спасибо большое, - сказал боец с позывным «Мося».

Эта ГАЗель прошла более трех тысяч километров от Белого моря до Черного. Но она, благодаря «Ангелам фронта» еще долго прослужит нашим бойцам на Днепровском фронте.



