«Ангелы фронта» передали автомобиль УАЗ бойцам на передовой

Очередная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта» работает в зоне специальной военной операции. Гуманитарный грузы уже доставлены военнослужащим - северянам в Курскую и Белгородскую области.

В Курской области в одно из подразделений ПВО было передано несколько беспилотных летательных аппаратов, производство которых организовано благодаря «Ангелам фронта» в Архангельске.

- Большое спасибо за доставленные дроны. Эти модели разработаны с учетом наших пожеланий, и будут активно использоваться в боевой работе. Поблагодарил военнослужащий с позывным «Барсик».

Разведчикам127-го гвардейского мотострелкового полка были переданы генератор, маскировочные сети и адресные посылки. Главный подарок прибыл своим ходом. УАЗ «Хантер», переданный 6-й городской больницей Архангельска, благополучно преодолел почти две тысячи километров, и теперь будет служить в 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, в разведывательном подразделении на Волчанском направлении. Ключи от машины начальнику разведки 127-го гвардейского мотострелкового полка позывной «Контур» вручил руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский.

- Машина сейчас в основном будет помогать нам доставлять на передовую боекомплект, провизию, людей. Автомобиль с полным приводом, надежный, очень нужен сейчас на передовой. Выражаем признательность, благодарность 6-й городской больнице Архангельска и движению «Ангелы фронта», - сказал «Контур».

Российская армия продолжает наступление на севере Харьковской области. В ноябре освобождено еще три населенных пункта. Основные бои идут в районе Волчанска, в самом городе, и к западу и востоку от него. Взятие Волчанска имеет принципиально важное значение. После этого отрывается путь в тыл всей группировке ВСУ на Купянском направлении и в северную, пока еще оккупированную часть Донбасса.