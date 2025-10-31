Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Ангелы фронта» передали автомобиль УАЗ бойцам на передовой

Очередная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта» работает в зоне специальной военной операции. Гуманитарный грузы уже доставлены военнослужащим - северянам в Курскую и Белгородскую области. 

 В Курской области в одно из подразделений ПВО было передано несколько беспилотных летательных аппаратов, производство которых организовано благодаря «Ангелам фронта» в Архангельске.

 - Большое спасибо за доставленные дроны. Эти модели разработаны с учетом наших пожеланий, и будут активно использоваться в боевой работе. Поблагодарил военнослужащий с позывным «Барсик».

 Разведчикам127-го гвардейского мотострелкового полка были переданы генератор, маскировочные сети и адресные посылки. Главный подарок прибыл своим ходом. УАЗ «Хантер», переданный 6-й городской больницей Архангельска, благополучно преодолел почти две тысячи километров, и теперь будет служить в 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, в разведывательном подразделении на Волчанском направлении. Ключи от машины начальнику разведки 127-го гвардейского мотострелкового полка позывной «Контур» вручил руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский.

 - Машина сейчас в основном будет помогать нам доставлять на передовую боекомплект, провизию, людей. Автомобиль с полным приводом, надежный, очень нужен сейчас на передовой. Выражаем признательность, благодарность 6-й городской больнице Архангельска и движению «Ангелы фронта», - сказал «Контур».

 Российская армия продолжает наступление на севере Харьковской области. В ноябре освобождено еще три населенных пункта. Основные бои идут в районе Волчанска, в самом городе, и к западу и востоку от него. Взятие Волчанска имеет принципиально важное значение. После этого отрывается путь в тыл всей группировке ВСУ на Купянском направлении и в северную, пока еще оккупированную часть Донбасса.

 

25 ноябрь 08:08 | : Политика

Главные новости


С кнутом и пряником. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Завтрак Воланда" и другая еда от Михаила Булгакова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (323)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20