Дроны, изготовленные в Архангельске, регулярно отправляют в зону специальной военной операции

Проект реализуется при поддержке волонтерского движения «Ангелы фронта».

Он объединил конструкторское бюро, испытательную лабораторию и производство беспилотных авиационных систем. Главное преимущество — использование собственных оригинальных разработок комплектующих деталей, на основе отечественных элементов и программного обеспечения. С приоритетной задачей — развивать производственные мощности именно в столице Поморья.

В феврале очередная партия дронов была передана в несколько частей, где свой долг выполняют жители Архангельской области.

На Волчанскром направлении в Харьковской области для бойца 128-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Сумрак» волонтеры объединения «Феникс-Север» из Северодвинска приобрели транспортный дрон «Оса-ОКТА», производство которых налажено в столице Поморья движением «Ангелы фронта». Квадрокоптер передали белгородскому волонтеру Александру Калыгину. В ближайшее время военнослужащие приедут и заберут подарок, так необходимый на передовой.

- Ребята выходят на нейтральную территорию, где нет дронов и поспокойнее, и происходит передача. На сегодняшний день, беспилотникина оптоволокне к сожалению, летают на 50 км. То есть сейчас объездная Белгорода со стороны Харькова подвергается постоянным атакам, - рассказал Александр.

Также транспортные коптеры «Оса-ОКТА» были доставлены морским пехотинцам на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Эти дроны поднимают до 10 килограммов груза и будет использоваться в направлении Шахова, где в наступление идут бойцы 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота. Кроме того, заместителю командира одного из батальонов бригады с позывным «Харальд» были переданы 10 укомплектованных армейских аптечек, нефопам и шоколад от волонтеров движения «Феникс-Север».

- Выражаем огромную благодарность с Донецкого направления, Елене Анатольевне Орловой - движение «Феникс-Север», Северодвинск и Полине Азарных - объединение «Рука помощи». Неоднократно выручали нас, помогали. Ваша помощь нам нужна, важна. С севера с теплотой, любовью, отправляете нам посылки, нефопам, шоколадки. На этот отправили дроны, которые поднимают большой вес. Очень нас выручаете, вам низкий поклон, - сказал зам комбата «Харальд».

Кроме того, в ходе миссии бойцам 1-й гвардейской мотострелковой Славянской бригады волонтерами были переданы квадрокоптеры различных моделей и беспилотник «Мавик».

На Красноармейском направлении война дронов – в самом разгаре. Поэтому новые отечественные разработки придутся морским пехотинцам и мотострелкам как нельзя кстати.