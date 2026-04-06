Судебные приставы Поморья передали на передовую спецзаказ для бойцов

Народный фронт принял новый груз от своих партнёров – регионального Управления федеральной службы судебных приставов.

 Коллектив ведомства вновь закрыл заявку от земляков, собрав парням посылку для спасения жизни и обеспечения автономности в полевых условиях.

 По спецзапросу ребят офицеры приобрели мощный дизельный генератор и две зарядные станции к нему. На фронте это буквально источник жизни – свет, связь, работа приборов и быстрая зарядка дронов в блиндажах.

 К технике добавили большую партию тактической медицины: антибиотики, обезболивающие, противоожоговые губки и фиксирующие бинты. Всё, что расходуется мгновенно и должно быть всегда под рукой.

 Для судебных приставов поддержка фронта давно стала делом чести. Ведомство пополняет запасы ребят практически каждый месяц. Вот и эту посылку представители Народного фронта уже везут “за ленту”, чтобы передать в руки бойцов на донецком направлении.

  

27 май 16:17 | : Политика

