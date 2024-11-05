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Судебные приставы Поморья передали на нужды бойцов СВО полмиллиона рублей

Представители управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО собрали деньги для поддержки земляков на передовой.

 Сотрудники ведомства приобрели и передали в Народный фронт два дизель-генератора, масло для их заправки и два набора автоинструментов общей стоимостью 220 тысяч рублей.

 Ещё 310 тысяч рублей из коллективного «кошелька» решили направить на общий сбор от региона «Всё для Победы!». Напомним, средства по этому счёту уходят на покупку дорогостоящего оборудования для наших ребят по заявкам воинских частей, в которых служат парни из Архангельской области.  

30 ноябрь 09:50 | : Политика

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