Архангельские лесники передали спецгруз для фронта

Люди, которые привыкли беречь и защищать наше природное богатство, сегодня встали в один строй с защитниками страны. Коллектив архангельского филиала “Рослесинфорга” передал в Народный фронт практичную партию гуманитарной помощи.



Специалисты подошли к вопросу с щепетильностью и точностью – собрали то, что спасает жизни на передовой и поддерживает быт в полевых условиях. Это внушительный запас медицины: популярные перевязочные материалы, жизненно важные лекарства и мощные обезболивающие средства.



А чтобы у парней всегда была возможность приготовить еду и согреться в блиндаже, земляки закупили им партию газовых баллонов. Народный фронт уже готовит логистику. В июне полученную посылку лично доставим парням на донецкое направление.



Лесное братство всегда отличалось взаимовыручкой, поэтому филиал “Рослесинфорга” продолжает сбор для северян на СВО