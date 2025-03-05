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Судебные приставы из Архангельска передали на СВО портативные генераторы

Коллектив управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО доставил в региональное отделение Народного фронта два генератора для земляков на передовой.

Обе энергоустановки и жидкости для их заправки работники ведомства приобрели за свой счёт по заявкам конкретных воинских частей.

Так, дизельный агрегат отправится в ЛНР и будет служить источником электроэнергии для нужд бойцов 200-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Ну, а бензогенератор представители Народного фронта доставят нашим ребятам на донецкое направление.

12 апрель 10:30 | : Политика

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