Судебные приставы из Архангельска передали на СВО портативные генераторы

Коллектив управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО доставил в региональное отделение Народного фронта два генератора для земляков на передовой.



Обе энергоустановки и жидкости для их заправки работники ведомства приобрели за свой счёт по заявкам конкретных воинских частей.



Так, дизельный агрегат отправится в ЛНР и будет служить источником электроэнергии для нужд бойцов 200-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Ну, а бензогенератор представители Народного фронта доставят нашим ребятам на донецкое направление.