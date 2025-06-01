Судебные приставы Поморья приобрёли 3D принтер для военного цеха БПЛА

За прошедшую неделю Народный фронт отработал заявку от бойцов с луганского направления по обустройству на линии боевого соприкосновения цеха по печати хвостовиков и накольников для дронов.

Откликнулся коллектив службы судебных приставов Архангельской области и НАО, второй год подряд помогающий военнослужащим Поморья. Купили ребятам 3-D принтер и комплектующие к нему: четыре катушки с нитями для изготовления запчастей к беспилотникам.

Также за счёт сбора “Всё для Победы!” Народный фронт приобрёл вместительную трехместную палатку по просьбе бойцов с донецкого направления. Она пригодится нашим землякам для выполнения боевых задач, она удобна для личного состава и сохранения провизии и сухих пайков.