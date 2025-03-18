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Госслужащие Поморья помогают бойцам СВО

Представители Центра лабораторного анализа и технических измерений принесли в региональное отделение Народного фронта новую партию посылок для ребят – участников спецоперации.

Комплекты нательного белья, хозяйственные перчатки, хлопчатобумажные носки и средства гигиены пригодятся военнослужащим Поморья как при выходе на боевые задания, так и при ведении быта в полевых условиях.

Не остались в стороне и работники отделения судебных приставов по Соломбальскому округу Архангельска. Сотрудники ведомства передали землякам на передовой собранные за свой счёт продуктовые наборы. В коробках с провиантом – овощные консервы, супы, чай, печенье, шоколад и другие сладости.

Всю полученную гуманитарную помощью представители Народного фронта доставят “за ленту” в мае. 

05 май 12:53 | : Политика

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