«Ангелы фронта» снова уехали из Архангельска в новые регионы России

На этот раз волонтеры будут работать в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Бойцам воинских частей, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции доставят специальное высокотехнологичное оборудование, детали для сбросов с квадрокоптеров, запчасти для автотранспорта и адресные посылки. Также в одно из подразделений будет передан автомобиль УАЗ-«буханка».

Кроме того, волонтеры выполнят специальное поручение – командованию 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, в которой служит много северян, будет вручено поздравление с Днем защитника Отечества от главы Архангельска Дмитрия Морева.

Напомним, что общественное объединение «Ангелы фронта» оказывает помощь нашим военнослужащим с 2022 года. За это время в воинские части было передано несколько десятков автомобилей и доставлено множество важных грузов. Предыдущая миссия «Ангелов фронта» состоялась в январе этого года. Тогда волонтеры доставили помощь в Курскую область, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.



