В Архангельске «Ангелам фронта» вручили заслуженные награды

Накануне праздника Крещения Господня, в Успенском храме Архангельска состоялось собрание членов волонтерского движения «Ангелы фронта». 

 С приходом Успенской церкви и его настоятелем отцом Кириллом Кочневым «Ангелы фронта» сотрудничают с начала специальной военной операции. Прихожане храма активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, а иерей Леонид Перчугов в составе одной из миссий побывал в зоне спецоперации. 

 - Символично, что мы собрались в Крещенский сочельник, накануне праздника Богоявления. Православная вера всегда объединяла русских людей. Это основа патриотизма и национального самосознания русского народа. Миссия «Ангелов фронта» является очень важной, и, с Божией помощью, она будет продолжаться, - отметил отец Кирилл. 

 Среди членов движения «Ангелы фронта» самые разные люди: ветераны СВО, врачи, священники, предприниматели, инженеры - создатели беспилотных систем, автомеханики и журналисты. Всех их объединил идейный вдохновитель «Ангелов фронта» Алексей Осмоловский.

 - Сегодня для нас все очень важно чувство единства. То, что нас объединяет в самом главном деле – оказании помощи нашим ребятам на фронте. Для них все вы – это надежный тыл. И от каждого из нас зависит общая Победа, - отметил Алексей Осмоловский.

 По поручению командования 61-й гвардейской бригады морской пехоты медаль Жукова вручили супруге бойца с позывным «Буц» Юлии. В прошлом году «Ангелы фронта» доставили военнослужащему мотоцикл. Недавно «Буц» был в отпуске в Архангельске, а сейчас продолжает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

 Также волонтерам были вручены благодарности от командования воинских частей, и благодарственные письма движения «Ангелы фронта». Отдельные слова признательности прозвучали в адрес жен волонтеров, которые всегда рядом со своими мужьями.

 За большой вклад в организацию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции Благодарственное письмо Архангельского областного Собрания депутатов вручено руководителю волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексею Осмоловскому.

 Сейчас волонтеры готовятся к очередной поездке. Она состоится уже в феврале. На передовую будут доставлены собранные в Архангельске дроны оригинальной разработки, автомобили и строительные материалы, медицинские препараты и оборудования для госпиталей.


