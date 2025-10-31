Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Ангелы фронта» из Поморья продолжают работу на Донбассе

Грузы доставлены бойцам, наступающим на Северском и Красноармейском направлениях.

 Штурмовые подразделения российских войск вошли в Северск и Красный Лиман. Бои идут непосредственно в городской черте. Для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Северском направлении волонтеры движения «Ангелы фронта» доставили 

доставили большую партию гуманитарного груза. 

 В армейский госпиталь, базирующийся в районе Кременной, были переданы средства гигиены, собранные волонтерами движения «Феникс-Север» и различные медикаменты. Военнослужащим 67-й мотострелковой дивизии доставлены запасные части для автомобилей, включая рессоры для УАЗов, новые колеса, большое количество посылок с продовольствием.

 - Хочу поблагодарить лично за гуманитарную помощь, за то что вы помогаете бойцам нашим, за запчасти на УКАЗики. За все это хотим сказать спасибо, волонтерам «Феникса-Север» и «Ангелам фронта». Победа будет за нами, - поблагодарил боец артиллерийской разведки 67-й мотострелковой дивизии с позывным «Степа».

 Бойцам штурмового отряда 152-й отдельной мотострелковой бригады, бравшим Красноармейск-Покровск и сейчас зачищающим город от остатков окруженных подразделений ВСУ, доставили посылки от родных и друзей из Северодвинска.

 - Благодарим волонтерское движение «Феникс-Север» за гуманитарную помощь. Огромное спасибо! – сказал боец с позывным «Граф».

 Также грузы, собранные волонтерами из Северодвинска были переданы военнослужащим одного из подразделений 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

 По традиции, съемочная группа ГТРК «Поморье» доставляет бойцам сладкие подарки. Но этот раз большую коробку северных козуль на фронт отправила архангелогородка Ирина Муркаева.

 - Мы очень признательны и благодарны Ирине за сладкие подарки, они всегда ценятся на передовой. Солдатам очень важно чувствовать вашу заботу, доброту и внимание тех, кто в тылу! – поблагодарил боец бригады авиаразведки «ГРОМ. Каскад» с позывным «Арлекин».

 Миссия волонтерского движения «Ангелы фронта» продолжает работу в новых регионах России.  

 

26 ноябрь 07:30 | : Политика

Главные новости


Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (349)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20