«Ангелы фронта» из Поморья продолжают работу на Донбассе

Грузы доставлены бойцам, наступающим на Северском и Красноармейском направлениях.

Штурмовые подразделения российских войск вошли в Северск и Красный Лиман. Бои идут непосредственно в городской черте. Для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Северском направлении волонтеры движения «Ангелы фронта» доставили

доставили большую партию гуманитарного груза.

В армейский госпиталь, базирующийся в районе Кременной, были переданы средства гигиены, собранные волонтерами движения «Феникс-Север» и различные медикаменты. Военнослужащим 67-й мотострелковой дивизии доставлены запасные части для автомобилей, включая рессоры для УАЗов, новые колеса, большое количество посылок с продовольствием.

- Хочу поблагодарить лично за гуманитарную помощь, за то что вы помогаете бойцам нашим, за запчасти на УКАЗики. За все это хотим сказать спасибо, волонтерам «Феникса-Север» и «Ангелам фронта». Победа будет за нами, - поблагодарил боец артиллерийской разведки 67-й мотострелковой дивизии с позывным «Степа».

Бойцам штурмового отряда 152-й отдельной мотострелковой бригады, бравшим Красноармейск-Покровск и сейчас зачищающим город от остатков окруженных подразделений ВСУ, доставили посылки от родных и друзей из Северодвинска.

- Благодарим волонтерское движение «Феникс-Север» за гуманитарную помощь. Огромное спасибо! – сказал боец с позывным «Граф».

Также грузы, собранные волонтерами из Северодвинска были переданы военнослужащим одного из подразделений 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

По традиции, съемочная группа ГТРК «Поморье» доставляет бойцам сладкие подарки. Но этот раз большую коробку северных козуль на фронт отправила архангелогородка Ирина Муркаева.

- Мы очень признательны и благодарны Ирине за сладкие подарки, они всегда ценятся на передовой. Солдатам очень важно чувствовать вашу заботу, доброту и внимание тех, кто в тылу! – поблагодарил боец бригады авиаразведки «ГРОМ. Каскад» с позывным «Арлекин».

Миссия волонтерского движения «Ангелы фронта» продолжает работу в новых регионах России.