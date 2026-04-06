Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Школьники из Архангельска передали бойцам СВО “посылки жизни”.

Школьный звонок в 82-й школе Архангельска звучит не только на уроки, но и как призыв к добрым делам. Ученики, родители и учителя снова доказали, что у подвига нет возраста. Вместе с Народным фронтом они подготовили новые посылки для земляков на СВО. 

Набор получился по-настоящему “боевым”: от влажных салфеток и медикаментов до сладостей и круп. Особое место в коробках заняли окопные свечи, которые ребята сделали своими руками. Эти маленькие источники огня не дымят, долго горят и помогают бойцам пережить сырые ночи в холодных окопах. А ещё старшеклассники-юнармейцы сами сплели огромную маскировочную сеть для блиндажей и техники.

Но самым тёплым подарком стали детские письма, открытки и рисунки. В них – вся душа архангельских мальчишек и девчонок, их вера в победу и слова уважения к нашим героям.

На этой неделе представители НФ доставят посылки адресатам, чтобы напомнить: родной город с вами, мы верим и ждем! 

27 май 09:30 | : Политика

Главные новости


На приеме у … . Депутаты АрхГроДумы за неделю
Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (292)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20