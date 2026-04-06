Школьники из Архангельска передали бойцам СВО “посылки жизни”.

Школьный звонок в 82-й школе Архангельска звучит не только на уроки, но и как призыв к добрым делам. Ученики, родители и учителя снова доказали, что у подвига нет возраста. Вместе с Народным фронтом они подготовили новые посылки для земляков на СВО.

Набор получился по-настоящему “боевым”: от влажных салфеток и медикаментов до сладостей и круп. Особое место в коробках заняли окопные свечи, которые ребята сделали своими руками. Эти маленькие источники огня не дымят, долго горят и помогают бойцам пережить сырые ночи в холодных окопах. А ещё старшеклассники-юнармейцы сами сплели огромную маскировочную сеть для блиндажей и техники.

Но самым тёплым подарком стали детские письма, открытки и рисунки. В них – вся душа архангельских мальчишек и девчонок, их вера в победу и слова уважения к нашим героям.

На этой неделе представители НФ доставят посылки адресатам, чтобы напомнить: родной город с вами, мы верим и ждем!