Детские рисунки согреют сердца бойцов из Поморья

На этой неделе Народный фронт получил очередные автомобили от федерального ведомства – управления Роскомнадзора по Архангельской области и НАО. Для воинских частей подготовлены ГАЗ-2217 Соболь и Форд Мондео. Машины будут работать на донецком и херсонском направлениях, они нужны для перевозки грузов, личного состава и для выполнения специальных задач.

Автомобили в отличном состоянии, укомплектованы дополнительными комплектами резины, прошли техническое обслуживание и готовы выполнять задачи в зоне СВО.

Но коллектив Роскомнадзора не ограничился передачей автомобилей и решил порадовать бойцов - подготовил небольшие посылки: шоколад, наборы влажных салфеток, хозяйственные перчатки. А дети сотрудников ведомства своими руками сделали сувениры и открытки с пожеланиями бойцам.

  

25 август 14:57 | : Политика

