Боец СВО из Северодвинска получил от земляков оберег в виде Чебурашки

Тепло родного края летит на передовую. В Народный фронт привезли необычную посылку для военнослужащего Дмитрия, выполняющего боевые задачи на донецком направлении.



Мягкого Чебурашку, вокруг национальной принадлежности которого еще недавно кипели нешуточные страсти, своими руками сшили ребята из его родной северодвинской школы № 2, а первоклашки вместе с наставниками добавили рисунки, открытки и письма с новогодними пожеланиями. Посылку передал отец бойца, Константин.



В каждом стежке мягкой игрушки, в каждой детской строчке – частичка дома, вера в Победу и напоминание: здесь помнят, ждут и гордятся своими земляками!



Представители Народного фронта лично доставят драгоценный груз адресату уже на этой неделе. Мы уверены, "школьный" привет из города корабелов станет для нашего героя не просто подарком, а самым настоящим оберегом и символом надёжного тыла.



Пусть детские письма служат Дмитрию лучшей поддержкой в трудную минуту, а Чебурашка напоминает о тёплом детстве, заботе и любви всех, кто ждёт его дома с Победой!