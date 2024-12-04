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Детсадовцы Поморья шлют посылки бойцам СВО

Коллектив и воспитанники архангельского детского сада «Туесок» передали в региональное отделение Народного фронта несколько коробок с подарками для военнослужащих СВО от юных жителей Поморья.

Малыши нарисовали бойцам открытки на армейскую тематику и написали письма со словами поддержки, а взрослые вложили в детские послания шоколад.

Уже в марте представители Народного фронта доставят подарки от маленьких художников на передовую. А мы продолжаем сбор для наших парней: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!

02 март 10:00 | : Будни

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