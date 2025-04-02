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Работники АО “СПО “Арктика” передали в зону СВО подзарядку для передовой

Коллектив предприятия вновь передал в региональное отделение Народного фронта устройства, напечатанные на 3D-принтере.

Среди них – 200 приспособлений для загрузки магазинов автоматов Калашникова, машинки Ракова и одноразовые ленты для пулемётов, пеналы для переноски лекарств, а также ампульницы для обезболивающих препаратов.

Помогать бойцам СВО продолжают и дошколята Поморья. Воспитанники детского сада № 127 "Почемучка", их родители и наставники собрали для земляков на передовой полезные посылки. В них – продуктовые наборы, средства гигиены, бинты, лекарства и самое ценное – открытки, сделанные малышами, и трогательные детские рисунки.

Всю переданную помощь представители Народного фронта доставят нашим ребятам “за ленту” летом. 

15 май 14:30 | : Политика

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