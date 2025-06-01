Архангельские кадеты собрали посылки парням на передовой

Архангельский морской кадетский корпус второй год собирает гуманитарку для бойцов СВО. С его помощью фронтовики уже доставили парням посуду и кухонный инвентарь, бельё и маты для укрепления блиндажей. А на этот раз вместо празднования 15-летия учреждения руководство корпуса провело благотворительный концерт для поддержки земляков-военнослужащих.



Ноутбук, микроволновая печь, термопот, обогреватели, батарейки, нижнее белье, сладости, медикаменты, газовые баллоны, продукты питания и одежда – всё это удалось купить благодаря родителям, педагогам и кадетам.



Частичку души для бойцов передали и сами ребята,

написавшие трогательные письма со словами поддержки нашим парням. А ещё дети и учителя своими руками сплели для них маскировочные сети.



Пусть наша поддержка в тылу будет бойцам верной опорой! Всё для Победы! Всё для России!