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Архангельские кадеты собрали посылки парням на передовой

Архангельский морской кадетский корпус второй год собирает гуманитарку для бойцов СВО. С его помощью фронтовики уже доставили парням посуду и кухонный инвентарь, бельё и маты для укрепления блиндажей. А на этот раз вместо празднования 15-летия учреждения руководство корпуса провело благотворительный концерт для поддержки земляков-военнослужащих.

Ноутбук, микроволновая печь, термопот, обогреватели, батарейки, нижнее белье, сладости, медикаменты, газовые баллоны, продукты питания и одежда – всё это удалось купить благодаря родителям, педагогам и кадетам.

Частичку души для бойцов передали и сами ребята,
написавшие трогательные письма со словами поддержки нашим парням. А ещё дети и учителя своими руками сплели для них маскировочные сети.

Пусть наша поддержка в тылу будет бойцам верной опорой! Всё для Победы! Всё для России! 

04 август 11:30 | : Политика

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