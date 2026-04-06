Иван Воронцов: "Ну что, по последнему?"

Сегодня в школах города прошли торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года для выпускников. Трогательные поздравления, слова благодарности учителям и родителям — всё это создало незабываемую атмосферу праздника.

Депутаты Архангельской городской Думы поздравили ребят с этим праздником и пожелали им крепкого здоровья, успехов в сдаче экзаменов, верных друзей и уверенности в своих силах. Пусть каждый найдёт свой путь и достигнет поставленных целей!

«Убеждён, что вы станете настоящими гражданами, которые любят свою Родину, город Архангельск и страну в целом. Желаю вам удачи! Архангельск вами гордится!» — обратился к выпускникам председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.



