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Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с Днем города

Дорогие архангелогородцы!

 От имени Архангельской городской Думы сердечно поздравляю вас с 441-летием со дня основания нашего любимого города!

Архангельск — это не просто административный и культурный центр. Это наша общая история, наши традиции и наша опора. Город, в котором соединились труд, талант и упорство многих поколений. И мы им по праву гордимся.

 В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости и уверенности в завтрашнем дне.

 Пусть Архангельск продолжает развиваться, сохраняя свою уникальность и самобытность. Пусть в каждом доме будут тепло, мир и взаимопонимание, а в сердцах — любовь за наш город.

 С праздником, дорогие земляки! С Днём Архангельска!

 Председатель Архангельской городской Думы
 И.А. Воронцов

 

29 июнь 08:20 | : Будни

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