Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с Днем города

Дорогие архангелогородцы!

От имени Архангельской городской Думы сердечно поздравляю вас с 441-летием со дня основания нашего любимого города!

Архангельск — это не просто административный и культурный центр. Это наша общая история, наши традиции и наша опора. Город, в котором соединились труд, талант и упорство многих поколений. И мы им по праву гордимся.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть Архангельск продолжает развиваться, сохраняя свою уникальность и самобытность. Пусть в каждом доме будут тепло, мир и взаимопонимание, а в сердцах — любовь за наш город.

С праздником, дорогие земляки! С Днём Архангельска!

Председатель Архангельской городской Думы

И.А. Воронцов