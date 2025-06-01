Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с Днем города

Дорогие архангелогородцы!
От имени Архангельской городской Думы сердечно поздравляю вас с 441-летием со дня основания нашего любимого города!
Архангельск — это не просто административный и культурный центр. Это наша общая история, наши традиции и наша опора. Город, в котором соединились труд, талант и упорство многих поколений. И мы им по праву гордимся.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть Архангельск продолжает развиваться, сохраняя свою уникальность и самобытность. Пусть в каждом доме будут тепло, мир и взаимопонимание, а в сердцах — любовь за наш город.
С праздником, дорогие земляки! С Днём Архангельска!
Председатель Архангельской городской Думы
И.А. Воронцов