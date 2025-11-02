Вверх
Иван Воронцов: "Вы - олицетворение правопорядка в нашем городе"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов обратился к архангельским сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел по случаю празднования профессионального праздника:

 - От имени Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 

 Ваша служба — это не только сложная и ответственная работа, но и высокий профессионализм, мужество и преданность делу. Ежедневно вы демонстрируете силу духа, стойкость и готовность прийти на помощь. 

 Благодарю вас за добросовестное выполнение служебного долга, верность присяге и преданность профессии. Ваши знания, опыт и мудрость — бесценный вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в нашем городе. 

 Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и поддержки со стороны родных и близких. Пусть ваша служба всегда будет оценена по достоинству. 

 С праздником!

10 ноябрь 17:22 | : Политика

