Иван Воронцов: "Вы - олицетворение правопорядка в нашем городе"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов обратился к архангельским сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел по случаю празднования профессионального праздника:

- От имени Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша служба — это не только сложная и ответственная работа, но и высокий профессионализм, мужество и преданность делу. Ежедневно вы демонстрируете силу духа, стойкость и готовность прийти на помощь.

Благодарю вас за добросовестное выполнение служебного долга, верность присяге и преданность профессии. Ваши знания, опыт и мудрость — бесценный вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в нашем городе.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и поддержки со стороны родных и близких. Пусть ваша служба всегда будет оценена по достоинству.

С праздником!