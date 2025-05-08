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Иван Воронцов: "У Архангельска особое место в истории России"

Дорогие архангелогородцы!

 От имени Архангельской городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем России!

 Этот праздник объединяет нас вокруг общих идеалов, укрепляет чувство гордости за нашу страну, ее славную историю и выдающиеся достижения. Мы гордимся тем, что живем в великой державе, и каждый из нас вносит свой вклад в ее развитие и процветание.

 Архангельск занимает особое место в истории России. Город по праву славится мужеством, стойкостью и трудолюбием своих жителей. Вековые традиции сплоченности и единства помогают архангелогородцам преодолевать вызовы времени и достигать новых высот.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия, благополучия в семьях, успехов в труде и новых достижений на благо нашего города и страны.

 С праздником! С Днем России!

С уважением,
председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов

 

12 июнь 08:00 | : Политика

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