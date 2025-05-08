Иван Воронцов: "У Архангельска особое место в истории России"

Дорогие архангелогородцы!

От имени Архангельской городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет нас вокруг общих идеалов, укрепляет чувство гордости за нашу страну, ее славную историю и выдающиеся достижения. Мы гордимся тем, что живем в великой державе, и каждый из нас вносит свой вклад в ее развитие и процветание.

Архангельск занимает особое место в истории России. Город по праву славится мужеством, стойкостью и трудолюбием своих жителей. Вековые традиции сплоченности и единства помогают архангелогородцам преодолевать вызовы времени и достигать новых высот.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия, благополучия в семьях, успехов в труде и новых достижений на благо нашего города и страны.

С праздником! С Днем России!



С уважением,

председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов