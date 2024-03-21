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Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с Днем народного единства

Дорогие жители Архангельска!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник напоминает нам о важности единения, солидарности и взаимопомощи. Вместе мы — сила, способная преодолеть любые трудности и достичь великих целей.

 Пусть в нашем городе всегда царят мир, согласие и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии. Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью и добротой.

 С праздником!

Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов

04 ноябрь 08:45 | : Политика

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