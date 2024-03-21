Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с Днем народного единства

Дорогие жители Архангельска!



От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник напоминает нам о важности единения, солидарности и взаимопомощи. Вместе мы — сила, способная преодолеть любые трудности и достичь великих целей.



Пусть в нашем городе всегда царят мир, согласие и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии. Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью и добротой.



С праздником!



Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов