Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гуманитарная миссия из Архангельска доставила бронеавтомобиль в войска

В ходе очередной гуманитарной миссии волонтерского движения «Ангелы фронта» в зону специальной военной операции, бойцам Архангельского батальона 71-й гвардейской мотострелковой дивизии,  выполняющим боевые задачи в Часовом Яре был доставлен бронеавтомобиль.

В августе российские войска штурмом овладели Часовым Яров в Донецкой народной республике. Бои за город продолжались 16 месяцев. В них отличилась гвардейская 200-я гвардейская мотострелковая бригада, развернутая в 71-ю дивизию,  в составе которой воюет именной Архангельский батальон. Его бойцам из столицы Поморья доставили особый подарок – бронеавтомобиль. 

Бронированный автомобиль был передан для отправки в зону спецоперации одним из банков при содействии депутата областного собрания Александра Фролова. Перед отъездом машина прошла полную техническую подготовку и необходимый ремонт, в наличии – комплект зимней резины, а также запасной аккумулятор. Третий класс бронезащиты – хорошая гарантия от пуль и осколков. Это – личный подарок Александра Михайловича нашим бойцам.

Броневик был успешно доставлен волонтерами движения «Ангелы фронта» в зону специальной военной операции. Разгрузка прошла быстро. Машину уже с нетерпением ждали. В ближайшее время на ней установят системы радиоэлектронного противодействия и она начнет службу на фронте.

- Благодаря этой машине вовремя доставляются боеприпасы и продовольствие. Бронирование обеспечивает безопасность передвижения. Потому что в данный момент, к сожалению, на начем – Часов Ярском направлении слишком много FPV-дронов противника летает. И такой вид транспорта - самый лучший и актуальный, что может быть на данный момент. От всей нашей 71-й гвардейской дивизии, особенно от 127-го полка и 1-го Архангельского батальона хочу выразить слова благодарности Александру Фролову за помощь в получении и доставке данного автомобиля. А также всем жителям Архангельска и Поморья, которые постоянно помогают нашей бригаде, а теперь – дивизии,  сказал заместитель командира Архангельского батальона с позывным «Алтай».

Также для Архангельского батальона были переданы квадрокоптеры «Оса», производство которых налажено в столице Поморья благодаря инициативе руководителя волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексея Осмоловского. Дроны уже прошли испытания и совсем скоро будут задействованы на передовой. Куда бронеавтомобиль отправился своим ходом.

 

10 сентябрь 08:45 | : Политика

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (130)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20