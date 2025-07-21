Гуманитарная миссия из Архангельска доставила бронеавтомобиль в войска

В ходе очередной гуманитарной миссии волонтерского движения «Ангелы фронта» в зону специальной военной операции, бойцам Архангельского батальона 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, выполняющим боевые задачи в Часовом Яре был доставлен бронеавтомобиль.

В августе российские войска штурмом овладели Часовым Яров в Донецкой народной республике. Бои за город продолжались 16 месяцев. В них отличилась гвардейская 200-я гвардейская мотострелковая бригада, развернутая в 71-ю дивизию, в составе которой воюет именной Архангельский батальон. Его бойцам из столицы Поморья доставили особый подарок – бронеавтомобиль.

Бронированный автомобиль был передан для отправки в зону спецоперации одним из банков при содействии депутата областного собрания Александра Фролова. Перед отъездом машина прошла полную техническую подготовку и необходимый ремонт, в наличии – комплект зимней резины, а также запасной аккумулятор. Третий класс бронезащиты – хорошая гарантия от пуль и осколков. Это – личный подарок Александра Михайловича нашим бойцам.

Броневик был успешно доставлен волонтерами движения «Ангелы фронта» в зону специальной военной операции. Разгрузка прошла быстро. Машину уже с нетерпением ждали. В ближайшее время на ней установят системы радиоэлектронного противодействия и она начнет службу на фронте.

- Благодаря этой машине вовремя доставляются боеприпасы и продовольствие. Бронирование обеспечивает безопасность передвижения. Потому что в данный момент, к сожалению, на начем – Часов Ярском направлении слишком много FPV-дронов противника летает. И такой вид транспорта - самый лучший и актуальный, что может быть на данный момент. От всей нашей 71-й гвардейской дивизии, особенно от 127-го полка и 1-го Архангельского батальона хочу выразить слова благодарности Александру Фролову за помощь в получении и доставке данного автомобиля. А также всем жителям Архангельска и Поморья, которые постоянно помогают нашей бригаде, а теперь – дивизии, сказал заместитель командира Архангельского батальона с позывным «Алтай».

Также для Архангельского батальона были переданы квадрокоптеры «Оса», производство которых налажено в столице Поморья благодаря инициативе руководителя волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексея Осмоловского. Дроны уже прошли испытания и совсем скоро будут задействованы на передовой. Куда бронеавтомобиль отправился своим ходом.