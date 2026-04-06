Ярослав Нилов встал на защиту самозанятых

Депутаты Госдумы вступились за самозанятых, взявших обязательства по социальным контрактам и обвиняемых в мошенничестве, однако считают принятие поправок в законодательство пока преждевременным, сообщает портал «Самозанятость.онлайн».

Широкий резонанс получил случай возбуждения уголовного дела по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) в отношении жительницы Воронежской области Елизаветы Пигуль, обвиняемой в сокрытии 168 рублей дохода при получении социального контракта. Прецедентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и затребовал уголовное дело. Женщина занимается наращиванием ресниц, в 2024 году она получила социальный контракт на открытие собственного кабинета. Предпринимательница позже отчиталась за все потраченные деньги, и контракт признали успешно выполненным.

Еще один случай получил широкое освещение – в Перми мастер по наращиванию волос подозревается в том, что предоставила ложные документы для получения соцконтракта на сумму 320 тысяч рублей. Она не обладает статусом малоимущей семьи, что является обязательным условием для получения такой помощи.

В целом, судя по информации в социальных сетях, власти стали широко привлекать к ответственности при нарушениях обязательств по соцконтрактам, предпринимателей обвиняют в мошенничестве.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил порталу «Самозанятость.онлайн», что в каждом конкретном случае нужно разбираться, в этой связи, по его словам, «уже направил обращение в Минтруд с запросом данных в связи с имеющимися фактами и причинами». Кроме того, в адрес депутата поступило обращение от гражданина в связи с якобы нарушением условий соцконтракта, и он «направил информацию в правоохранительные органы» по конкретному случаю.

Также главы профильных комитетов обеспокоены складывающимся негативом вокруг реально работающих мер господдержки.

«Мы с главой комитета Госдумы по защите семьи Останиной готовим обращение к главе Минтруда с целью обязательного предупреждения получателей пособий, социальных контрактов о возможных правовых последствиях в случае, если предоставлены заведомо ложные сведения, намеренно изменено имущественное положение, с целью недопущения тех вопиющих случаев, которые сегодня происходят и омрачают хорошие меры государственной поддержки», – рассказал глава комитета Госдумы.

По его мнению, сложившаяся ситуацию – «это не вопрос самозанятости, это вопрос именно социального контракта как формы поддержки, он направлен на поддержку малоимущих или участников СВО, механизм действует уже много лет, но, к сожалению, сейчас в интернете очень много негатива вокруг него».

«Считаю правильным проводить тщательную проверку претендентов на соцконтракт, и либо отказывать в выдаче – обоснованно, либо выдавать. Не надо возбуждать уголовные дела. Потом, даже если у человека просто судимость, это уже сложность найти работу, это потрепанные нервы. Тем более, если речь идет про молодых матерей с детьми. Поэтому, конечно, ситуация, она ненормальная», – сказал депутат.

В целом, по его убеждению, «необходимо навести порядок, чтобы единичные случаи, которые сегодня активно обсуждаются, не омрачали реализацию хороших мер поддержки в виде социальных контрактов или пособий на детей».

Что касается возможных поправок в законодательство, то, по мнению главы комитета Госдумы, «сейчас надо понять причинно-следственные связи, в чем причина и требуется ли это изменение».

«Если изменение в законодательстве требуется, то, конечно, нужно законодательство менять, чтобы действовал базовый принцип: принцип адресности и нуждаемости. Если потребуется корректировка законодательства, чтобы убрать вот этот градус возникшей напряженности, то нужно принять все меры, в том числе думать о корректировке законодательства», – добавил Нилов.

Во фракции «Новые люди» также внимательно следят за новой практикой правоохранительных органов.

«Будем следить за тем, чтобы дело закрыли как можно скорее», – отметил лидер партии Алексей Нечаев в своем Telegram-канале

Но проблема намного шире, подчеркну он, отметив, что «правила и требования постоянно меняются, а самозанятых и предпринимателей наказывают даже за незначительные ошибки вместо того, чтобы помочь разобраться и все исправить».

Поэтому «Новые люди» продвигают инициативу о праве на ошибку для предпринимателей, напомнил Нечаев. Он убежден, что «за первые нарушения нужно не штрафовать и заводить уголовные дела, а предупреждать, объяснять и помогать».