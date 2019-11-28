Женщина из Дагестана нашалила в Заполярье на уголовную статью

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Республики Дагестан, обвиняемой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия неустановленное лицо, согласно своей преступной роли, изготовило от имени и с согласия жительницы Республики Дагестан заявление в электронном виде на портале «Госуслуг» с просьбой о ее регистрации на территории города Нарьян-Мара, предварительно заключив фиктивный договор найма жилого помещения.

В продолжении преступного умысла на том же портале было направлено в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по АО и НАО заявление на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием на своих троих детей, указав заведомо ложные и недостоверные сведения о месте временной регистрации на территории автономного округа.

Обвиняемая за незаконные услуги заплатила соисполнителю

125 000 рублей.

Компетентным органом заявление обвиняемой было рассмотрено и с июня 2023 года назначены меры социальной поддержки на троих детей, которые она получала до сентября того же года на общую сумму около 350 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу.