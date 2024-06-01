Пенсионерка архангельского УФСИН рискует сесть сама за обман государства

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней жительницы г. Тулы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере).

Установлено, что в 2010 году жительница Вельского района Архангельской области уволилась со службы в УФСИН и с учетом выслуги лет получила право на получение повышенной пенсии при условии проживания в регионе, приравненному к району крайнего севера.

С июля 2014 года женщина переехала на постоянное место жительства в г. Тулу, однако не желая потерять надбавку к пенсии, не сообщила бывшему работодателю о смене места жительства, в результате чего незаконно получала пенсию в повышенном размере до мая 2023 года, причинив ущерб государству на сумму более 300 тысяч рублей.

Санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.