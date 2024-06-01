Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пенсионерка архангельского УФСИН рискует сесть сама за обман государства

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней жительницы г. Тулы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере).

Установлено, что в 2010 году жительница Вельского района Архангельской области уволилась со службы в УФСИН и с учетом выслуги лет получила право на получение повышенной пенсии при условии проживания в регионе, приравненному к району крайнего севера. 

С июля 2014 года женщина переехала на постоянное место жительства в г. Тулу, однако не желая потерять надбавку к пенсии, не сообщила бывшему работодателю о смене места жительства, в результате чего незаконно получала пенсию в повышенном размере до мая 2023 года, причинив ущерб государству на сумму более 300 тысяч рублей. 

Санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

27 июнь 11:02 | : Скандалы

Главные новости


Оторвемся, братья и сестры! Архангельск в день юбилея
Архангельск. В «Stare Mesto» все стабильно

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (321)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20