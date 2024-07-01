В Архангельске пресечено мошенничество с медицинским оборудованием

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора и начальника сервисного отдела одного из обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемых по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также инженера отдела по работе с медицинской техникой больницы г. Архангельска, обвиняемой по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ(пособничество в мошенничестве).

По версии следствия в марте 2023 года между медицинским учреждением и обществом с ограниченной ответственностью заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновского оборудования в соответствии с техническим заданием, срок которого истекал 30.11.2023.

Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение, из корыстных побуждений, составили подложные документы о том, что в рамках заключенного контракта якобы произвели ремонт и техническое обслуживание двух аппаратов, изготовили счета-фактуры, содержащие ложные сведения, и направили их на подпись указанному представителю медицинского учреждения.

Последняя, достоверно зная, что ремонт и техническое обслуживание обозначенного медицинского оборудования не производились, устраняя препятствия для совершения мошенничества, подписала счета-фактуры, на основании которых были подготовлены платежные документы и денежные средства в размере свыше 500 тыс. рублей, причинив тем самым больнице имущественный ущерб в крупном размере.

Двое обвиняемых выразить свое отношение по предъявленному обвинению отказались, сотрудник больницы вину не признала.

В то же время ущерб возмещен добровольно в полном объеме.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения оно будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.