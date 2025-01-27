Житель Северодвинска обманом получил жилищный сертификат

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2023 году житель Северодвинска предоставил в региональное Министерство труда занятости и социального развития заведомо ложные и недостоверные документы о наличии у него оснований для предоставления государственного жилищного сертификата. В результате мошеннических действий он получил социальную выплату на приобретение жилого помещения в размере около 3 млн рублей, причинив ущерб региональному бюджету на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного бюджету ущерба.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и обязался возместить причиненный его действиями ущерб.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.