Работники Плесецкой ЦРБ попались на липовых листках нетрудоспособности

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница». Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 292 (подстрекательство к служебному подлогу), ч.5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.2 (пособничество в мошенничестве при получении выплат), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что начальник отдела кадров медицинского учреждения, желая незаконно получить денежные средства за период нахождения в отпуске за свой счет, а также избежать ответственности за прогулы, действуя из корыстных побуждений, уговорила медицинского работника – фельдшера внести в медицинскую карту заведомо ложные сведения о состоянии ее здоровья и открыть лист нетрудоспособности. 

Данный документ оформлен за период с 02.09.2024 по 09.09.2025 с последующим продлением до 13.09.2024. 

Используя лист нетрудоспособности, сведения о котором были внесены в медицинскую информационную систему, обвиняемая незаконно получила социальные выплаты по временной нетрудоспособности в размере 48 476,76 рублей, причинив тем самым ущерб больнице и Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области.                                                  

28 январь 14:31

